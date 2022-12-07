В Татарстане на охоте мужчина смертельно ранил товарища

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 58-летнего мужчину, который на охоте случайно выстрелил в товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, накануне татарстанец отправился вместе с группой из шести человек и егеря охотиться на лося в Нурлатский район. В лесу в машине он, вопреки правилам безопасности, не провел контрольный спуск курка на ружье 12 калибра, а когда стал укладывать его в чехол, случайно задел спусковой крючок и выстрелил.

Сидевший рядом 40-летний мужчина получил ранение в грудь. Он скончался по дороге в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.