 В Татарстане на охоте мужчина смертельно ранил товарища
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В Татарстане на охоте мужчина смертельно ранил товарища

Возбуждено уголовное дело.

Республика
7 декабря 2022  14:50
Автор:
Ольга Ильина

Следственный комитет возбудил уголовное дело на 58-летнего мужчину, который на охоте случайно выстрелил в товарища. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Татарстану.

По версии следствия, накануне татарстанец отправился вместе с группой из шести человек и егеря охотиться на лося в Нурлатский район. В лесу в машине он, вопреки правилам безопасности, не провел контрольный спуск курка на ружье 12 калибра, а когда стал укладывать его в чехол, случайно задел спусковой крючок и выстрелил.

Сидевший рядом 40-летний мужчина получил ранение в грудь. Он скончался по дороге в больницу.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Дело было возбуждено по статье о причинении смерти по неосторожности.

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