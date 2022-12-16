 Татарстанец за долг в 2 млн рублей, назначенный за ущерб, лишился иномарки
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Татарстанец за долг в 2 млн рублей, назначенный за ущерб, лишился иномарки

Если мужчина не погасит задолженность, машину реализуют на торгах.

Республика
16 декабря 2022  10:31
Автор:
Ольга Ильина

Сотрудники ГИБДД остановили иномарку, за рулем которого был мужчина, задолжавший около 2 млн рублей за ущерб, причиненный преступлением. В итоге иномарку татарстанца арестовали.

Сейчас «Тойота Королла» находится на спецстоянке до момента оплаты долга. Если мужчина не погасит задолженность, машину реализуют на торгах. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ ФССП России по Татарстану.

Ранее «КВ» сообщали, что сотрудники судебных приставов во время рейда «Дорожный пристав» в Казани остановили авто марки «Инфинити». За рулем машины был мужчина, но владельцем иномарки была его жена, которая имела задолженность по налогам на сумму 180 тыс. рублей. В итоге машину арестовали.

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