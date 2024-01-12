Татарстанец заплатит штраф за оскорбление оператора службы 112

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Республика
12 января 2024  10:44
Автор:
Виктория Осинина

Прокуратура Мензелинского района РТ провела проверку по поступившим из полиции материалам об оскорблении сотрудника ГБУ «Служба экстренных вызовов –112», сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что в октябре 2023 года на номер 112 поступил звонок от мужчины с просьбой разыскать его сожительницу. Сообщение было принято, однако на этом мужчина не успокоился, продолжив звонки, но уже с оскорблениями в адрес женщины-оператора. Та обратилась с заявлением в полицию.

Прокуратура возбудила в отношении правонарушителя административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.

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