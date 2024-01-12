Татарстанец заплатит штраф за оскорбление оператора службы 112

Прокуратура Мензелинского района РТ провела проверку по поступившим из полиции материалам об оскорблении сотрудника ГБУ «Служба экстренных вызовов –112», сообщает надзорное ведомство.

Установлено, что в октябре 2023 года на номер 112 поступил звонок от мужчины с просьбой разыскать его сожительницу. Сообщение было принято, однако на этом мужчина не успокоился, продолжив звонки, но уже с оскорблениями в адрес женщины-оператора. Та обратилась с заявлением в полицию.

Прокуратура возбудила в отношении правонарушителя административное дело по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление). Мировой суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 3 тыс. рублей.