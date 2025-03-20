Татарстанская компания «Татлифт» построит простроить завод в Узбекистане

Компания из РТ «Татлифт» подписала меморандум с властями Кашкадарьинской области Узбекистана о строительстве завода по производству лифтового оборудования. Об этом сообщила пресс-служба Министерства промышленности и торговли Татарстана.

Соглашение было достигнуто в ходе рабочего визита делегации из Кашкадарьинской области в Казань. Новый завод будет расположен в особой экономической зоне региона, что позволит оптимизировать производственные процессы и снизить затраты.

Компания «Татлифт», ранее известная как «Регионлифтмаш», была основана в 2020 году в промышленном парке «Зеленодольск». Ее основатель, Альберт Загидуллин, также является создателем Казанского лифтостроительного завода и компании «Лифтдомсервис». В своей производственной линейке «Татлифт» использует технологии, разработанные в сотрудничестве с китайскими партнерами.

В феврале 2024 года компания запустила первую очередь завода в Зеленодольске, который способен производить до 3 тысяч лифтов в год под брендом «ТЛмоторс». По данным компании, в 2024 году завод уже изготовил 300 лифтов.

Эксперты отмечают, что выход на рынок Узбекистана станет важным шагом для развития компании и укрепления ее позиций в Центральной Азии. Строительство завода в особой экономической зоне позволит «Татлифту» не только снизить затраты, но и расширить географию поставок своей продукции.