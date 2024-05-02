Татарстанская компания в середине мая запускает речной рейс Казань-Чебоксары

В Татарстане запустятся регулярные рейсы между Казанью и Чебоксарами на судне «Метеор-2020». Ожидается, что это случится после 15 мая. Расписание уже предварительно утверждено.

Главная цель этого маршрута сделать путешествие между Казанью и Чебоксарами быстрым, удобным и доступным для всех жителей и гостей региона.

Генеральный директор «Флот РТ» Роман Лизалин подчеркивает, что компания уже приступила к подготовке к запуску маршрута, обеспечивая необходимую техническую и организационную поддержку.