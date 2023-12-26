Татарстанская семья участника СВО получила новое жилье

Ильзира Шайдуллина, жена бойца СВО получила ключи от новой квартиры. Дом находится в микрорайоне «Салават Купере», в жилом комплексе «Мәхәббәт».

Жительница поблагодарила руководство Госжилфонда при Раисе РТ, который выступил в качестве застройщика. По ее словам, получился «такой большой предновогодний подарок». Тем более, что это жилье семья ждала около года. Шайдуллина уже продумала, как будет обустроена новая квартира.

Помимо семьи бойца, ключи от жилья здесь получили еще свыше 400 семей. Квартиры в этих домах оборудованы сантехникой, электроплитами, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, электроэнергии, регуляторами тепла и автоматической системой удаленного считывания данных. На первых этажах для жителей созданы специальные помещения, где можно оставить велосипед или коляску, а также пеленальные комнаты, туалеты и места, где можно помыть лапы домашним питомцам после прогулок.

Новые дома в «Салават Купере» построены в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Нацпроект, инициирован президентом России Владимиром Путиным в 2019 году.