 Татарстанская участница выиграла Гран-при премии «Студент года»
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Татарстанская участница выиграла Гран-при премии «Студент года»

Всего участие в премии приняли 400 обучающихся из 69 регионов страны.

Истории
13 декабря 2021  09:00
Автор:
Эдуард Салихов

Алия Аглиуллина из Татарстана выиграла Гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана. 

Участники конкурса соревновались в онлайн-режиме, выполняя индивидуальные и совместные задания.

Всего участие в премии приняли 400 обучающихся из 69 регионов страны. Татарстан был представлен во всех номинациях, победы одержаны в четырех. 

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что  студенты Татарстана выиграли более шести миллионов рублей в конкурсе «Твой Ход». Полученные деньги молодые люди могут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.

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