Татарстанская участница выиграла Гран-при премии «Студент года»

Алия Аглиуллина из Татарстана выиграла Гран-при Российской национальной премии «Студент года — 2021». Об этом сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи Татарстана.

Участники конкурса соревновались в онлайн-режиме, выполняя индивидуальные и совместные задания.

Всего участие в премии приняли 400 обучающихся из 69 регионов страны. Татарстан был представлен во всех номинациях, победы одержаны в четырех.

Ранее «Казанские ведомости» сообщали, что студенты Татарстана выиграли более шести миллионов рублей в конкурсе «Твой Ход». Полученные деньги молодые люди могут потратить на обучение, запуск стартапа или улучшение жилищных условий.