Татарстанские аграрии помогают Лисичанску

Они отправили в зону боевых действий 300 тонн продуктов и предметов первой необходимости.

Республика
1 ноября 2023  08:41
Автор:
Дмитрий Смирнов

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал о продовольственной помощи, оказываемой Татарстаном курируемому им Лисичанску. 

«На прошлой неделе Татпотребсоюз заключил соглашение с торговыми сетями этого города. И предприятия потребительской кооперации отправили первую партию продукции. В магазинах ее расставили, она реализуется. По мере необходимости нам будут отправлять заявки, и продукция будет направляться», – сообщил министр. 

По его словам, на сегодня сельхозпредприятия отправили в зону СВО около 300 тонн продуктов питания и средств личной гигиены. В гуманитарный груз входят сахар, мука, крупы, консервы, кофе, чай, вода и другая продукция. Татпотребсоюз отправил первую партию продукции на 700 тысяч рублей, которая будет реализована в магазинах Лисичанска.

«Ни одно предприятие республики не осталось в стороне. Кто-то отправляет машины, кто-то – запчасти, генераторы, печки для отопления, кто-то – деньги», – заявил Зяббаров.

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