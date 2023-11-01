Татарстанские аграрии помогают Лисичанску

Министр сельского хозяйства и продовольствия РТ Марат Зяббаров в эфире программы #ТатарстанОнлайн рассказал о продовольственной помощи, оказываемой Татарстаном курируемому им Лисичанску.

«На прошлой неделе Татпотребсоюз заключил соглашение с торговыми сетями этого города. И предприятия потребительской кооперации отправили первую партию продукции. В магазинах ее расставили, она реализуется. По мере необходимости нам будут отправлять заявки, и продукция будет направляться», – сообщил министр.

По его словам, на сегодня сельхозпредприятия отправили в зону СВО около 300 тонн продуктов питания и средств личной гигиены. В гуманитарный груз входят сахар, мука, крупы, консервы, кофе, чай, вода и другая продукция. Татпотребсоюз отправил первую партию продукции на 700 тысяч рублей, которая будет реализована в магазинах Лисичанска.

«Ни одно предприятие республики не осталось в стороне. Кто-то отправляет машины, кто-то – запчасти, генераторы, печки для отопления, кто-то – деньги», – заявил Зяббаров.