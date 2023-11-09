Татарстанские академики представили три книги о древних венграх и их соседях

В Академии наук РТ презентовали три исторических издания, посвященных Раннему Средневековью: «Великая Венгрия между Волгой и Уралом», «Армиёвский курганно-грунтовый могильник» и «Поясные наборы населения Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI вв.».

Республика
9 ноября 2023  09:21
Автор:
Владислав Косолапкин

В мероприятии приняли участие президент академии Рифкат Минниханов, Генеральный консул Венгрии в Казани Сергей Сюч, а также ученые.
«На огромной территории между Волгой и Уралом проживали наши предки — венгры. Она считается прародиной венгров. Поэтому огромное внимание со стороны венгерской науки направлено на эту территорию. За последние 10–15 лет особенно интенсивно контактируют наши археологи», - прокомментировал Сергей Сюч.

«Одним из основных направлений взаимодействия являются историко-архивные и археологические исследования, связанные с изучением происхождения угро-мадьяр в Волго-Уральском регионе. Благодаря совместным усилиям много было сделано для определения этнокультурной ситуации в Волго-Уральском регионе. Надеюсь на дальнейшую реализацию совместных проектов», - отметил Рифкат Минниханов.

Исследования по истории и археологии древних венгров представляют научный интерес на международном уровне. Российско-венгерские археологические связи насчитывают более 120 лет. Ученые изучают поясные наборы из могильников Ветлужско-Вятского междуречья IX–XI веков и культурные контакты марийского населения с другими народами. Так, Альфред Халиков изучает места пребывания древних венгров в Волго-Уральском регионе.

В холле Академии наук РТ организована выставка книг и предметов из погребальных комплексов эпохи Раннего Средневековья, связанных с историей угро-мадьяр в Волго-Уралье.

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