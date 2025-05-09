Татарстанские артисты представили патриотический трек к юбилею Победы

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Республика
9 мая 2025  09:19

К 80-летию Победы в Великой Отечественной войне рэпер Шакур и певица Татьяна Ефремова выпустили совместную композицию «Яна тимер». Песня, созданная при поддержке Казанского государственного института культуры, объединяет размышления о героизме прошлого и настоящего.

В треке артисты проводят параллели между подвигами фронтовиков и современных защитников Отечества, подчеркивая непреходящую ценность мужества и любви к Родине. Лирика и музыкальная атмосфера композиции передают глубокую связь поколений и живую память о войне.

Проект стал творческим вкладом татарстанских исполнителей в празднование юбилея Великой Победы.

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