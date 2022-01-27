 Татарстанские архитектурные проекты номинированы на звание «Здание года 2022»
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Татарстанские архитектурные проекты номинированы на звание «Здание года 2022»

В конкурсе участвуют Национальная библиотека РТ, экстрим-парк и крытый комплекс «УРАМ».

Республика
27 января 2022  14:42
Автор:
Ольга Полякова

Татарстанские архитектурные проекты номинированы на звание «Здание года 2022» по версии ArchDaily — крупнейшего издания об архитектуре. Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщила помощник Президента республики Наталия Фишман-Бекмамбетова. 

Национальная библиотека Республики Татарстан представлена в номинации «Архитектура объектов культуры». Экстрим-парк «УРАМ» представлен сразу в трех категориях конкурса — «Спортивная архитектура», «Лучшие примененные материалы» и «Общественная и ландшафтная архитектура». 

Также в одной из категорий вместе с экстрим-парком номинирован и крытый комплекс «УРАМ». Кроме казанских проектов на звание номинирован парк «Сокольская гора» в Бугульме. Он представлен в номинации «Общественная и ландшафтная архитектура».

Первый этап голосования пройдет с 25 января по 9 февраля. Второй этап — с 9 по 17 февраля. В этот же день будут объявлены победители. 

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