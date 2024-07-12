Татарстанские депутаты ограничили продажу алкоголя в ночное время

На заключительном 55-м заседании Государственного Совета РТ шестого созыва подводили итоги работы депутатского корпуса. Впрочем, уходящие депутаты успели рассмотреть несколько законопроектов, влияющих на нашу жизнь.

С обширным докладом о результатах деятельности татарстанского парламента выступил заместитель Председателя Госсовета РТ Юрий Камалтынов. Согласно озвученным им данным, в период с сентября 2019 года по июль 2024 года депутаты республики шестого созыва приняли 571 закон: базовых - 94, о внесении изменений в действующие - 477. В соответствии с федеральными нормативными предписаниями более половины объема принятых законов республики - 55% - составили законы о внесении изменений в ранее принятые нормативные акты. Депутатами Госсовета в порядке законодательной инициативы внесен в российский парламент 21 проект федеральных законов, из них четыре стали федеральными законами. В настоящее время на различных стадиях рассмотрения в Госдуме находятся три проекта федеральных законов, инициированных парламентом республики.

«В законотворческом процессе парламента основное внимание было направлено на повышение инвестиционной привлекательности Республики Татарстан, создание условий для инновационного развития экономики, развитие реального сектора экономики, бюджетной и налоговой политики», - отметил спикер.

Также Камалтынов сообщил, что в Госсовете шестого созыва на постоянной основе работали восемь комитетов.

Завершающую сессию посетил Раис Татарстана Рустам Минниханов. В связи с загруженным графиком он пробыл только до первого перерыва. Однако успел выступить с речью, в которой поздравил депутатов с плодотворной работой.

Вначале глава республики отметил, что период работы Государственного Совета РТ шестого созыва без преувеличения можно назвать особенным. За прошедшие пять лет вся страна столкнулась с глобальными вызовами - пандемией ковида, затем с началом СВО. «Мы благодарны Президенту России Владимиру Владимировичу Путину и правительству за поддержку в этот непростой период. Несмотря на все вызовы, Татарстан продолжает свое устойчивое социально-экономическое развитие», - сказал Минниханов.

В Татарстане постоянно ведется планомерная работа по импортозамещению и обеспечению технологического суверенитета страны. И вот закономерный результат: по итогам прошлого года объем валового регионального продукта составил 4,32 трлн рублей. Рост этого ключевого показателя за последние пять лет, то есть как раз в течение работы депутатов шестого созыва, составил 112,3%. В 2023 году инвестиции в основной капитал достигли 1,18 трлн рублей. Третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья - более 3 млн квадратных метров.

Похвалил Минниханов депутатов не только за законотворческую деятельность, но и за работу «на земле»: за помощь в решение конкретных проблем населения, поддержку семей военнослужащих, благотворительную и волонтерскую деятельность. «Рәхмәт сезгә!» - закончил свое выступление Раис Татарстана.

Что касается принятых изменений в текущие законы, надо упомянуть о том, что под занавес депутаты успели внести вклад в борьбу с пьянством. Так, на заседании в первом чтении и в целом был принят законопроект о внесении изменений в республиканский закон о дополнительных ограничениях времени, условий и мест розничной продажи алкогольной продукции на территории Республики Татарстан.

Законопроект устанавливает требования об осуществлении розничной продажи пива и пивных напитков, сидра, медовухи при оказании услуг общественного питания исключительно только в ресторанах, барах, кафе и буфетах.

Также запрещается розничная продажа алкоголя с 22 часов до 10 часов во всех объектах общепита, расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях. Запрет не касается только ресторанов. Эти изменения должны вступить в силу с 1 марта следующего года.

Представлявший данный законопроект заместитель руководителя Госалкогольинспекции РТ Рустем Арсланов рассказал депутатам, что всего на территории республики работает 1428 предприятий общественного питания различных типов, реализующих алкогольную продукцию. Из них 299 расположены в многоквартирных домах. А из этих 299 только 54 являются ресторанами. Таким образом, в Татарстане под ограничения подпадут 245 объектов, где продается алкоголь. Из них 186 - в Казани.

Арсланов отметил, что принятие этого законопроекта будет способствовать обеспечению благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах, на первых этажах которых есть объекты общепита, где торгуют алкоголем.