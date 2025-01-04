Татарстанские дети отправятся на новогодние смены в «Артек» и «Орленок»

80 детей из Татарстана проведут праздники в детских центрах «Артек» и «Орленок». По информации пресс-службы Минмолодежи РТ, первая группа детей уже отправилась на новогоднюю смену в «Артек», которая стартовала 31 декабря. В лагерь поехали 50 юных участников из Казани, Набережных Челнов, Нижнекамска, Елабуги и Зеленодольска.

Программа смены включает празднование Нового года и Рождества, участие в мероприятиях, посвященных Дню Родины и символическим проводам Года семьи. Татарстанские дети будут активно участвовать в веселых колядках, спортивных играх и различных культурных событиях, связанных с юбилеем центра. Особое внимание в программе уделено творчеству композитора Дмитрия Кабалевского, а также культурным особенностям и тайнам дворца Суук-Су.

С 8 января стартует новогодняя смена во всероссийском центре «Орленок», куда отправятся еще 30 детей из Зеленодольска, Лениногорска, Нижнекамска, Елабуги, Бавлов и Арска. Программа в этом лагере будет сфокусирована на изучении культурного разнообразия России и традиций разных народов. Участники смогут познакомиться с народной хореографией, национальной кухней и особенностями семейных обычаев.

По завершении смены каждому подростку будет выдан сертификат, а победители конкурсов получат грамоты и дипломы. Ветворческая делегация фестиваля будет определена путем голосования среди участников. Татарстанские дети продолжают активно участвовать в сменах федеральных и международных детских центров, что соответствует целям и задачам национальных проектов «Образование» и нового проекта «Молодежь и дети».

С начала 2025 года в России стартует реализация новых национальных проектов в различных областях, включая молодежные инициативы, где Татарстан примет активное участие с выделенным финансированием в размере 44,2 млрд рублей.