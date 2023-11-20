Татарстанские эксперты обсудили особенности электоральных процедур в России

Игорь Бикеев, депутат Госсовета РТ и президент РОО РТ «Гражданское общество», отметил, что в ходе работы экспертов была рассмотрена разработка оптимальных стандартов избирательной системы. В результате исследования было установлено, что международных стандартов избирательной системы не существует.

«Они просто не были разработаны и не получили широкого признания. Каждая страна решает данные вопросы самостоятельно, и нет единого образца, с которым нужно сравнивать», - отметил он.

В частности, по его словам, это ярко проявилось на примере последних президентских выборов в США, которые выявили множество «пробелов, противоречий, проблем, вызвали конфликты и скандалы, и результаты которых обе стороны оценивают по-разному».

Доктор педагогических наук Ольга Павлова оценила уровень прозрачности российской избирательной системы как достаточно высокий. Она отметила, что Россия активно внедряет новейшие стандарты для обеспечения открытости и доверия к системе, а множество социологических исследований подтверждают повышение доверия к избирательному процессу.

Павлова также подчеркнула максимальную информационную открытость избирательной системы, которую отмечал и сам Владимир Путин на встрече с членами ЦИК. Она считает, что система продолжает совершенствоваться, используя новые современные стандарты, что повышает доверие к избирательной системе.

По мнению эксперта, отличительной чертой российской избирательной системы является сильная конкуренция и организационная четкость электоральных процедур. Она также отметила активное внедрение электронного голосования и использование видеонаблюдения на выборах в России, что помогает пресекать попытки вмешательства в избирательный процесс.

Павлова подчеркнула работу новых регионов по проведению честных и доступных выборов, несмотря на давление со стороны западных кураторов. Она также предложила уделить внимание укреплению доверия и обеспечению четкой работы системы для дальнейшего развития выборного процесса.

Председатель Комитета по контролю Госдумы Олег Морозов указывает, что российская избирательная система достигла нескольких важных целей в процессе своего развития. К ним относятся создание у граждан доверия к выборам, увеличение прозрачности избирательной системы и предоставление удобных условий для голосования.

Эксперт отмечает, что основное отличие российской избирательной системы от систем других стран заключается в стремлении идти в ногу со временем. В качестве примера он приводит американскую избирательную систему, которую называет "крайне архаичной". Эта архаика, по его мнению, часто вызывает недоверие к результатам выборов, особенно в случаях голосования по почте или заранее за несколько дней до выборов. По словам Морозова, последние выборы президента США показали, что недоверие американцев к избирательной системе в этой стране очень велико.