Татарстанские эксперты обсудили проблемы профориентации

В республике, а также в Кировской области планируется запустить в пилотном режиме проект «Профпробы», в рамках которого студенты учреждений среднего профессионального образования (СПО) смогут узнать больше о работе предприятий регионов.

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Республика
20 ноября 2023  15:03
Автор:
Владислав Косолапкин

Инициатива родилась в «Российском союзе молодежи». При положительном результате проект может быть распространен на другие регионы. Перспективы его использования обсудили в «Экспертном клубе» РТ.
Заведующий кафедрой КНИИТУ КАИ Алексей Лопатин отметил, что идея подобной профориентационной инициативы не нова, однако выразил определенный оптимизм, связанный с новым проектом.

«В этом плане проект «Профпробы» может быть очень полезен, так как позволит сблизить работодателей и студентов на площадки предприятий. При этом есть ряд организаций СПО, часть учебных подразделений которых находится на территории ведущих предприятий. В этом случая будущие специалисты уже изначально понимают, в какой среде им предстоит работать», - прокомментировал Алексей Лопатин.

Руководитель РИ Народного фронта в РТ Ринат Фазылов рассказал, что новый проект обещает стать важной частью профобразования в регионе.

«Тесное взаимодействие колледжа и кадрового партнера позволяет уже во время учебы попробовать себя в профессии», - отметил он.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова высказала мнение о том, что «Профпробы» могут эффективно синергировать с существующим проектом «Билет в будущее», в рамках которого школьники могут пройти разнообразные видеоуроки и тестирования.

«Мы стремимся увеличить производство и укрепить экономику, чтобы обеспечить достойные рабочие места для молодежи, которая осознанно готовится к выбранной профессии. Такие профориентационные проекты и форумы необходимы для того, чтобы подготовить молодежь к будущему и обеспечить рост экономики нашей страны. Уверена, что эти инициативы способствуют профессиональному развитию молодежи и помогут им достичь успеха в выбранных сферах деятельности», - прокомментировала Ольга Павлова.

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