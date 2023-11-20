Татарстанские эксперты обсудили проблемы профориентации

Инициатива родилась в «Российском союзе молодежи». При положительном результате проект может быть распространен на другие регионы. Перспективы его использования обсудили в «Экспертном клубе» РТ.

Заведующий кафедрой КНИИТУ КАИ Алексей Лопатин отметил, что идея подобной профориентационной инициативы не нова, однако выразил определенный оптимизм, связанный с новым проектом.

«В этом плане проект «Профпробы» может быть очень полезен, так как позволит сблизить работодателей и студентов на площадки предприятий. При этом есть ряд организаций СПО, часть учебных подразделений которых находится на территории ведущих предприятий. В этом случая будущие специалисты уже изначально понимают, в какой среде им предстоит работать», - прокомментировал Алексей Лопатин.

Руководитель РИ Народного фронта в РТ Ринат Фазылов рассказал, что новый проект обещает стать важной частью профобразования в регионе.

«Тесное взаимодействие колледжа и кадрового партнера позволяет уже во время учебы попробовать себя в профессии», - отметил он.

Доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова высказала мнение о том, что «Профпробы» могут эффективно синергировать с существующим проектом «Билет в будущее», в рамках которого школьники могут пройти разнообразные видеоуроки и тестирования.

«Мы стремимся увеличить производство и укрепить экономику, чтобы обеспечить достойные рабочие места для молодежи, которая осознанно готовится к выбранной профессии. Такие профориентационные проекты и форумы необходимы для того, чтобы подготовить молодежь к будущему и обеспечить рост экономики нашей страны. Уверена, что эти инициативы способствуют профессиональному развитию молодежи и помогут им достичь успеха в выбранных сферах деятельности», - прокомментировала Ольга Павлова.