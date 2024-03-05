Татарстанские эксперты обсудили тезисы послания Президента РФ

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию страны. В своем выступлении глава государства затронул множество актуальных тем, включая вопросы образования, здравоохранения, спорта, кадровой политики, меры поддержки предпринимателей, изменения в налоговой системе и многое другое.

На прошлой неделе Президент РФ Владимир Путин обратился с посланием к Федеральному Собранию страны. В своем выступлении глава государства затронул множество актуальных тем, включая вопросы образования, здравоохранения, спорта, кадровой политики, меры поддержки предпринимателей, изменения в налоговой системе и многое другое.

Подробнее содержание послания обсудили на площадке казанского ИТ-парка им. Башира Рамеева члены экспертного клуба «Волга»: министр труда, занятости и социальной защиты Эльмира Зарипова, депутат Госдумы РФ Айдар Метшин, сенатор СФ от РТ Александр Терентьев, руководитель регионального исполкома Общероссийского народного фронта в РТ Ринат Фазылов, директор по работе с органами государственной власти ВЦИОМ Кирилл Родин и заместитель директора института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ Мария Ефлова.

В роли модератора встречи выступил политический консультант, генеральный директор агентства «Теория Дарвина» Владимир Кутилов.

- Послание носило серьезный стратегический и созидательный характер, в нем были обозначены и социальные направления, и направления в части экономического развития, направления в части демографии, - заметил он в начале дискуссии.

Значительная часть послания Президента была посвящена вопросам демографии, включая меры поддержки семей.

- Владимир Путин подчеркнул, что нужно построить большое количество университетских кампусов, чтобы у молодой семьи была возможность и рожать детей, и одновременно получать образование, - прокомментировала Эльмира Зарипова. - Второй важный вопрос - здоровье семьи, что всегда важно для нас. В послании затронуты вопросы ремонта женских консультаций и перинатальных центров. Важно и то, что Президент четко обозначил, что программа льготной семейной ипотеки будет продлена до 2030 года.

Парламентарии уже начали работу по исполнению предложений, перечисленных в послании Президента.

- Госдума РФ буквально сразу начала подготовку предложений от всех фракций по созданию законодательной базы, мы с Советом Федерации будем в активном режиме готовить те условия, которые являются базовыми на законодательном уровне, - рассказал Айдар Метшин.

Президент в своем послании много внимания уделил вопросам национальной безопасности.

- Были четко обозначены ранее звучавшие тезисы о построении справедливого миропорядка, приверженности России равной, неделимой коллективной безопасности, - указал Александр Терентьев. - Россия готова договариваться без предварительных условий, но не приемлет демагогию.

Значительная часть тезисов послания Президента была сформирована по результатам встреч с гражданами по всей стране.

- Владимир Путин правильно говорит, что многодетная семья должна стать основой нашего государства, но для этого надо поддерживать многодетную семью, - заметил Ринат Фазылов. - Мы смотрим по обращениям, поступающим на прямую линию Президента, из Татарстана в 2023 году поступили сотни обращений от многодетных.

Эксперты отметили, что предложения Владимира Путина ориентированы на каждого гражданина.

- Каждый услышал для себя что-то важное, может, даже и не раз, - подчеркнул Кирилл Родин. - Послание было в целом человекоцентричным, расширяется линейка национальных проектов, направленных на улучшение жизни граждан.

- Была сказана важная фраза о том, что сегодня общество - это не километры и тонны, это в первую очередь люди, - отметила Мария Ефлова. - За каждым процентом пошедших на выборы стоят люди, оценки и реальные действия.