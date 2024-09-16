Татарстанские эксперты объяснили, как единый день голосования повлиял на общество

Единый день голосования 2024 года продемонстрировал консолидацию российского общества и устойчивость политической системы. К такому выводу пришли эксперты из Татарстана.

Высокая явка, зафиксированная во многих регионах, включая территории, подверженные угрозам со стороны Украины, свидетельствует о ответственном отношении граждан к своему избирательному праву.

Как отметил Андрей Большаков, заведующий кафедрой международных отношений КФУ, избиратели оказали доверие партиям и кандидатам, демонстрирующим патриотическую позицию и поддерживающим курс президента.

Первый проректор КИУ Игорь Бикеев подчеркнул, что избиратели сегодня отдают предпочтение реальным делам, а не популизму. Успех «Единой России» он связал с активной социальной позицией партии, поддержкой СВО и президента. При этом «либеральная оппозиция», по его словам, полностью себя дискредитировала.

Эксперты сходятся во мнении, что тенденция к консолидации общества и востребованность патриотической повестки сохранятся и в будущем, оказав влияние на ход предстоящих выборов в Госдуму.