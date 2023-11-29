Татарстанские эксперты оценили влияние будущего саммита БРИКС на обновление Казани

Недавно стало известно, что республиканский бюджет хочет выделить Казани 6,5 млрд рублей, которые пойдут на вопросы благоустройство. Эта дотация приурочена к саммиту БРИКС, который столица Татарстана будет принимать в октябре следующего года. Среди прочих расходов, на эти деньги планируется благоустроить 26 маршрутов и установить новую стелу на въезде в город.

Своим мнением о том, что даст городу проведение саммита, на площадке «Экспертного клуба» поделились спикеры из Татарстана.

Это важное и позитивное событие, которое будет оказывать значительное влияние на развитие города и его населения, отметила доктор педагогических наук, заслуженный тренер России Ольга Павлова. Она добавила, что у Казани есть опыт проведения крупных международных мероприятий, которые стали не только стимулом к развитию инфраструктуры и экономики, но также имели «долгосрочные положительные последствия». «Необходимые изменения в инфраструктуре города напрямую влияют на качество жизни его жителей и могут решить демографические проблемы», – считает она.

Павлова напомнила, что Казань готовится принять представителей саммита БРИКС и Игр БРИКС, которые пройдут в рамках этого мероприятия летом 2024 года. Ожидается, что в Играх примут участие более 60 стран и будут разыграны медали в 25 видах спорта.

«Для успешной реализации такого масштабного спортивного события требуется не только подготовка спортивных объектов, но и реконструкция ключевых инфраструктурных элементов. Это включает в себя капитальный ремонт центрального стадиона и создание современной спортивной инфраструктуры», – говорит эксперт.

Она выразила уверенность, что благоустройство Казани для саммита БРИКС принесет значительную пользу городу, его населению и всей республике.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов напомнил, что Раис Татарстана Рустам Минниханов в послании Госсовету РТ подчеркнул, что для Татарстана большая честь и ответственность — проведение мероприятия такого высокого уровня как саммит БРИКС в Казани.

По мнению эксперта, это важнейшее политическое и экономическое событие будет иметь для Татарстана «огромный синергетический эффект», который связан с усилением роли республики как во внутриполитической жизни страны, так и на международной арене.

Морозов добавил, что проведение мероприятия такого масштаба потребует и от Татарстана, и от федерального центра существенных финансовых вложений. Подобные вливания уже происходили в период подготовки к Универсиаде, чемпионату мира по водными видам спорта, ЧМ по футболу. «Предстоящий саммит БРИКС в Казани – не исключение. Это, с одной стороны, серьезный экзамен для региональных и муниципальных институтов власти, а с другой – мощный дополнительный импульс к дальнейшему преображению Казани как третьей столицы России», – сказал он.

Морозов указывает на сжатые сроки подготовки к саммиту. Однако это, по мнению эксперта, еще раз свидетельствует о том, что «Казани и Татарстану не страшны никакие крупные мероприятия даже такого международного формата».

К мнению коллег о том, что Казань имеет опыт проведения крупных международных мероприятий и без сомнения на высоком уровне проведет саммит стран БРИКС, присоединяется кандидат экономических наук Мунир Гафиятуллин.

В то же время он также обращает внимание на минимальные сроки подготовки.

«У Казани есть фактически только год, это большой кредит доверия, и свидетельствует, что столице Татарстана не страшны никакие крупные мероприятия даже такого международного формата. Статус особого города, с особым статусом надо постоянно подтверждать, естественно, это касается и всей республики», – говорит эксперт.

Напомним, что о проведении в Казани саммита стран БРИКС с участием более двадцати лидеров государств в 2024 году стало известно 23 августа. Соотвествующий Указ подписал президент России Владимир Путин.