Татарстанские имамы могут получать образование в республике – муфтий

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Республика
21 апреля 2025  17:38

Муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин заявил, что открытие Болгарской исламской академии сделало ненужным обучение татарстанских имамов за рубежом. В Казани теперь доступны все уровни религиозного образования – от базовых курсов до докторантуры, пишет «Татар-информ».

Особое значение имеет признание казанских исламских дипломов в арабских странах. Яркий пример – муфтий Абу-Даби Мухаммад Аслям, чья докторская степень, полученная в Болгарской академии, была официально признана в ОАЭ.

При этом муфтий отметил, что степень доктора исламского богословия пока не признается российской светской системой образования. Важным направлением развития он назвал возвращение к изучению традиционных богословских трудов, которые использовали предыдущие поколения мусульманских ученых.

«Мы создали полноценную систему исламского образования, позволяющую готовить квалифицированных специалистов без необходимости отправлять их за границу», – подчеркнул Камиль хазрат Самигуллин.

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