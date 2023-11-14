Татарстанские медики отмечают Международный День логопеда

Татарстанские медики присоединились к профессиональному празднику специалистов, работающих с человеческой речью.

На своей страничке в соцсетях медучреждение опубликовало несколько интересных фактов про речь. Так, к примеру, одни и те же слова могут обретать разный смысл, в зависимости от того, каким тоном и с какой интенсивностью они произнесены. Из будничного вопроса «Как дела?» собеседник сможет сделать вывод о настроении и отношении к себе.

14 — максимальное количество звуков, которое человек может произнести за 1 секунду. А дети начинают изучать язык еще в материнской утробе. Например, во французских семьях младенцы плачут с повышающейся интонацией, характерной для их языка. В немецких — напротив, с понижающейся.