Татарстанские полицейские задержали мигранта-взяточника

Полицейские из Татарстана задержали гражданина иностранного государства, который пытался предложить взятку полицейскому.

Подозреваемый предлагал нелегальное вознаграждение полицейскому за возврат ранее изъятых у него сотового телефона и паспорта, связанного с расследованием по миграционному законодательству.

Задержание провели оперативники из отдела по борьбе с организованной преступностью в городе Елабуга в сотрудничестве с отделом по экономической безопасности и противодействию коррупции ОМВД России по Елабужскому району.

Сотрудник уголовного розыска оперативно проинформировал свое руководство, что привело к задержанию подозреваемого в момент передачи взятки в размере 15 тысяч рублей. В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело с применением меры пресечения в виде заключения под стражу. Подозреваемый признал свою вину во время допроса.