Татарстанские предприниматели на 4,9 из 5 оценили качество оказания услуг по оформлению недвижимости

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Республика
19 марта 2024  16:05
Автор:
Эндже Гарафиева

Почти полутысячам татарстанцам, занимающимся бизнесом, предложили оценить качество услуг по оформлению недвижимости. По их мнению, прием документов, скорость регистрации, возможность оформления недвижимости в электронном виде и прочее ведется на высоком уровне. Они поставили оценку в 4,9 балла при возможных 5.

Росреестр Татарстана заявил, что регулярно проводит опрос представителей МСП. В среднем, сотрудники стараются оформить недвижимость для них в сокращенные сроки – 2-4 дня. МФЦ ведет отдельный прием предпринимателей. 

При возникновении вопросов по предрегистрационной подготовке документов действует бесплатная консультация по телефону +7(843)255-24-20.

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