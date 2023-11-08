Татарстанские предприниматели получили почти миллиард рублей поддержки

По результатам 9 месяцев 2023 году Фонд поддержки предпринимательства РТ распределил финансовую поддержку 403 бизнесам республики. Общая сумма помощи составила 992,2 млн. рублей. Об этом сообщает Минэкономики РТ.

Республика
8 ноября 2023  11:46
Автор:
Владислав Косолапкин

За тот же срок 62 самозанятых в Татарстане сумели получить микрозаймы на совокупную сумму 13,3 млн. рублей.

Более 25 тыс. услуг было предоставлено Центром "Мой бизнес" субъектам МСП, самозанятым гражданам и физическим лицам. Это включает в себя участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях, сдачу отчетности, сертификацию, выход на маркетплейсы, продвижение продукции, проведение обучающих мероприятий и другие услуги. Более 2000 человек прошли тренинги по обучающим программам Корпорации «МСП», из которых 700 являются субъектами МСП.

В 2023 году в Татарстане предприниматели активно использовали различные программы поддержки. Были заключены экспортные контракты на 18,73 млн. долларов США, 189 субъектов МСП вошли в реестр социальных предпринимателей, а также предпринимателям помогли привлечь 12,9 млрд. рублей заемного финансирования. Общая численность занятых в сфере малого и среднего предпринимательства составляет 827,3 тыс. человек.
Поддержка малого и среднего предпринимательства осуществляется в рамках национального проекта, реализуемого по инициативе и поручению Президента РФ Владимира Путина.

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