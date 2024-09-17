Татарстанские проекты агротуризма получили федеральную поддержку

Пять проектов из Республики Татарстан стали победителями федерального конкурса грантов «Агротуризм» и получат государственную поддержку на развитие сельского туризма в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба Министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Татарстан.

В число победителей вошли проекты из Пестречинского, Кайбицкого, Альметьевского и Апастовского районов. От экоферм и ягодных хозяйств до рыболовных баз и этнографических комплексов. Общий объем грантовой поддержки составит 42 млн рублей.

Средства гранта, максимальный размер которого составляет 10 млн рублей, могут быть направлены на создание и развитие туристической инфраструктуры: благоустройство территории, закупку оборудования, создание условий для комфортного пребывания туристов.

Напомним, что развитие агротуризма является одним из приоритетных направлений национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», утвержденного Президентом РФ Владимиром Путиным. Грантовая поддержка позволит татарстанским аграриям диверсифицировать свой бизнес, создать новые рабочие места и привлечь дополнительный доход.