Татарстанские психологи начали выезжать в районы для оказания помощи семьям мобилизованных. Об этом сообщила замминистра по делам молодежи РТ Алла Кондратьева.

«Такие выезды прошли в Сабинском районе, а также начата работа с семьями в Лаишевском и Алексеевском районах <...>», - заявила она.

Также семьи мобилизованных могут обращаться за психологической помощью по детскому телефону доверия 8-800-2000-122 и молодежному телефону доверия 8-800-5552-220.

Помощь оказывается и через: единую горячую линию акции #МЫВМЕСТЕ 8-800-200-34-11, горячую линию «Ярдәм янәшә! Помощь рядом!» 8-800-350-02-16, круглосуточную кризисную помощь «Сердэш 129» 8 (843) 279-55-80.

Ранее «КВ» сообщали, что жители Казани могут взять на передержку домашних животных мобилизованных. В настоящее время во временном доме нуждаются две собаки и кошка. Казанцы могут взять животных к себе, обратившись по телефону +7(800) 350−02−16.