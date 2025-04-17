Татарстанские росгвардейцы стали лучшими на окружном конкурсе вневедомственной охраны

Команда Управления вневедомственной охраны по Республике Татарстан одержала победу в первом окружном конкурсе профессионального мастерства среди групп задержания Приволжского ордена Жукова округа Росгвардии. Соревнования прошли в Тольятти на базе Центра подготовки личного состава, сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Республике Татарстан.

В течение трёх дней более 40 участников из регионов Приволжья демонстрировали навыки в огневой, физической, медицинской и специальной подготовке. Ключевым испытанием стала отработка действий по сигналу «Тревога» и задержание условных нарушителей в условиях, максимально приближенных к реальным оперативным ситуациям.

Второе место заняла команда Самарской области, третье — представители Ульяновской области. Победители получили медали и кубки из рук начальника Управления Росгвардии по Самарской области полковника полиции Евгения Панкова.

«Профессионализм сотрудников вневедомственной охраны — залог безопасности граждан. Уверен, победители достойно представят округ на всероссийском этапе», — отметила подполковник полиции Татьяна Петрунина.

Теперь татарстанские и самарские росгвардейцы представят Приволжье на федеральном конкурсе профессионального мастерства.