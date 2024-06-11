Татарстанские самозанятые получают бесплатную помощь для выхода на маркетплейсы

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» самозанятые граждане Республики Татарстан могут воспользоваться бесплатной услугой по выходу на маркетплейсы. Для них доступны пять крупнейших российских площадок, а услугой уже воспользовались более 80 самозанятых из республики.

Поддержку самозанятым оказывает Минэкономики Республики Татарстан. Для получения услуги необходимо соответствовать нескольким условиям: плательщик налога на профессиональный доход не должен иметь личный кабинет или продажи в ранее зарегистрированном личном кабинете на выбранном маркетплейсе.

В рамках услуги предоставляются следующие возможности: первичная консультация, создание личного кабинета, анализ продукции для выбора оптимальной торговой площадки и логистической схемы, подготовка продающего фотоконтента и текстового описания товаров, загрузка и модерация карточек товаров, настройка и управление складскими остатками. Подать заявку на услугу можно на Цифровой платформе МСП.РФ.

В Татарстане насчитывается более 330 тысяч самозанятых граждан. Регион в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» активно поддерживает начинающих бизнесменов, реализуя комплекс программ — это льготные микрозаймы, участие в выставках, обучающие программы по продвижению продукции на маркетплейсах, в социальных сетях, развитию и масштабированию проектов и другие меры.