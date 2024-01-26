Татарстанские семьи с детьми 27 января проконсультируют по мерам поддержки

Завтра, 27 января, в татарстанском отделении Социального фонда России будет работать горячая линия для семей с детьми. Специалисты ответят на вопросы о социальных выплатах и мерах поддержки.

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Город
26 января 2024  16:14
Автор:
Наталья Миннуллина

Проконсультироваться по актуальным вопросам можно будет с 9 до 15 часов по телефону +7 (800) 200-10-87, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Соцфонда ответят на вопросы, касающиеся единого пособия, материнского капитала, выплат в связи с беременностью, рождением ребенка, при уходе за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Кроме того, татарстанцы могут получить консультации в Едином контакт-центре Социального фонда России по телефону +7 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Специалисты отвечают на вопросы, связанные с социальной поддержкой, включая пенсионное обеспечение, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и др.

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