Татарстанские семьи с детьми 27 января проконсультируют по мерам поддержки

Проконсультироваться по актуальным вопросам можно будет с 9 до 15 часов по телефону +7 (800) 200-10-87, сообщили в пресс-службе ведомства. Специалисты Соцфонда ответят на вопросы, касающиеся единого пособия, материнского капитала, выплат в связи с беременностью, рождением ребенка, при уходе за нетрудоспособными гражданами, детьми-инвалидами и инвалидами с детства I группы.

Кроме того, татарстанцы могут получить консультации в Едином контакт-центре Социального фонда России по телефону +7 (800) 100-00-01 (звонок бесплатный). Специалисты отвечают на вопросы, связанные с социальной поддержкой, включая пенсионное обеспечение, оформление инвалидности или путевки в санаторий, уточнение статуса поданного заявления и др.