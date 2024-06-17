Татарстанские синхронистки завоевали четыре «золота» на играх БРИКС

Воспитанницы училища Олимпийского резерва Республики Татарстан «Школа Покровской» в составе сборной России отличились на Спортивных играх БРИКС, завоевав четыре золотые медали в синхронном плавании.

Агния Тулупова, завершившая турнир с тремя наградами (акробатическая, техническая и произвольная группа), и Александра Кленина, выигравшая «золото» в произвольной группе, внес̧ли значимый вклад в победу российской команды. Всего синхронистки из России завоевали 10 золотых медалей.

Член Общественной палаты Татарстана, заслуженный тренер России Ольга Павлова отметила высочайший уровень сложности программ, представленных российской сборной.

По ее словам, российские синхронистки на играх БРИКС продемонстрировали лучшие результаты сезона в мире, показав выдающуюся сложность программ.

«Это лучшие суммы баллов и лучшие результаты сезона в мире», - добавила Ольга Павлова.