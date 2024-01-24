Татарстанские школьники могут пройти онлайн-уроки финансовой грамотности

24 января началась весенняя сессия онлайн-уроков Банка России для учащихся 8–11 классов и студентов техникумов и колледжей. В расписании предусмотрены 24 актуальные темы, включая грамотное управление личными финансами, выбор финансовых инструментов.

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Республика
24 января 2024  17:06
Автор:
Владислав Косолапкин

Уроки посвящены выбору финансовых инструментов, защите от кибермошенников и правам потребителя финансовых услуг. Лекторами на уроках будут представители Банка России, эксперты финансового рынка и преподаватели вузов, которые будут делиться финансовыми лайфхаками и отвечать на вопросы.

В 2023 году более 170 тыс. учащихся Республики Татарстан присоединились к онлайн-урокам по финансовой грамотности Банка России. В сессию также включены уроки по профориентации, где ученики могут попробовать себя в профессиях финансиста, бизнес-аналитика и педагога. Все занятия будут проводиться в формате вебинаров до 19 апреля, и подключиться к ним можно как группой, так и индивидуально. Информацию о расписании и инструкции по подключению можно найти на сайте проекта – dni-fg.ru.

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