Татарстанские школьники продолжают «примерять» профессии в рамках проекта «Билет в будущее»

В Татарстане школьники активно участвуют в профессиональных пробах, которые являются частью федерального проекта «Билет в будущее», входящего в национальный проект «Образование». Мероприятия продлятся до конца октября.

Как сообщает пресс-служба проекта, профессиональные пробы включают два компонента: теоретический и практический. В теоретической части педагоги информируют учеников о новых тенденциях в различных специальностях, а в практической — учащиеся знакомятся с особенностями профессий, выполняя простые профессиональные действия. Это помогает им определиться с выбором карьеры и понять, какие навыки и знания нужны для успешной работы в той или иной сфере.

В октябре продолжатся профессиональные пробы для учащихся общеобразовательных учреждений на базе профессиональных образовательных организаций и высших учебных заведений. В 2024-2025 учебном году мероприятия будут проводиться на 42 образовательных площадках, всего задействовано 236 локаций. До 15 ноября ожидается, что в пробах примут участие не менее 4186 школьников.

В 2024 году профессиональные пробы в рамках Всероссийского проекта «Билет в будущее» будут организованы согласно федеральным и региональным перечням направлений, ориентированных на потребности экономики и рынка труда региона. Тематика проб, проходящих на базе колледжей и вузов, охватывает все профессиональные среды, включая индустриальную, цифровую, аграрную, здоровую и креативную. На региональных площадках школьники получат практическое погружение в самые востребованные и перспективные высокотехнологичные профессии.