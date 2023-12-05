Татарстанские школьники стали лауреатами Зеленой премии-2023

Дети из проекта «НИЯТ» с генеральным директором РЭО, Буцаевым Денисом и советником Раиса Татарстана, Ажимовой Лилией. Фото: АНО ЦПИ «Шаг»

Призовой фонд Зеленой премии в этом году составил 5,8 млн. рублей. Проект «Ният: экологизация сознания» от автономной некоммерческой организации «Центр проектных инициатив «Шаг» из Татарстана занял третье место в номинации «Культурные и медийные проекты».

Цель проекта заключается в воспитании детей в духе устойчивого развития в современном мире и формировании экологического сознания подрастающего поколения. В рамках проекта были опубликованы статьи с участием главных лиц проекта — детей Рамира и Лианы — в печатном и электронном журнале «Cool Kids». Также проводится работа по обучающему циклу на тему экологического воспитания и экологического развития, включая видеолекции и прямые эфиры с Российским обществом «Знание».