Татарстанские школьники установили искусственные нерестилища на реке Свияга

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Республика
16 мая 2024  20:34
Автор:
Эндже Гарафиева

В Верхнем Услоне местные инициативные школьники помогли в установке искусственных нерестилищ в рамках акции «Рыбе – Быть!» на реке Свияга. Об этом пишет Госкомитет РТ по биоресурсам.

Команда детей смогла проложить 700 метров нерестилищ на Свияге.

По словам специалистов, подобные меры помогают в увеличении рыбных запасов, так как сейчас идет активное икрометание. Плавучие искусственные нерестилища, отмечают в комитете, на глубоководье создают густые подводные заросли, где рыба спокойно может обзавестись потомством.

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