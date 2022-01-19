 Татарстанские спасатели МЧС получат новую спецтехнику
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Татарстанские спасатели МЧС получат новую спецтехнику

Вручение ключей состоится на коллегии МЧС.

Республика
19 января 2022  11:00
Автор:
Ольга Полякова

У МЧС республики Татарстан появится новая спецтехника. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Традиционно ежегодно Президент принимает участие в коллегии МЧС. Этот год не исключение. Наряду с совещанием запланирован осмотр и вручение спецтехники», – рассказала Галимова.

Она отметила, что за прошедшие два года были капитально отремонтированы 75 пожарно-спасательных автомобилей и принято около 50 единиц новой техники. 

Также на коллегии состоится открытие Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. В этом году в них примут участие 14 команд Приволжского федерального округа.

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Татарстанские спасатели МЧС получат новую спецтехнику