Татарстанские спасатели МЧС получат новую спецтехнику

У МЧС республики Татарстан появится новая спецтехника. Об этом на брифинге в Казанском Кремле сообщила руководитель пресс-службы Президента РТ Лилия Галимова.

«Традиционно ежегодно Президент принимает участие в коллегии МЧС. Этот год не исключение. Наряду с совещанием запланирован осмотр и вручение спецтехники», – рассказала Галимова.

Она отметила, что за прошедшие два года были капитально отремонтированы 75 пожарно-спасательных автомобилей и принято около 50 единиц новой техники.

Также на коллегии состоится открытие Всероссийских соревнований по пожарно-спасательному спорту. В этом году в них примут участие 14 команд Приволжского федерального округа.