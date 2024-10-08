Татарстанские строители взяли десять медалей международного чемпионата

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Республика
8 октября 2024  18:30

Команда Татарстана вернулась с триумфом с IV Международного строительного чемпионата, завоевав 10 медалей, в том числе четыре золотые. Соревнования проходили в Екатеринбурге в рамках Международной строительной недели, собрав сильнейших специалистов из России и зарубежных стран.

Республику представила команда из студентов, школьников и опытных мастеров – всего более 50 человек. Татарстанцы показали высокие результаты в семи номинациях, в том числе «Электросварщик», «Электромонтажник», «Проектирование архитектурно-строительной части» и «Проектирование электротехнической части».

Следующий Международный строительный чемпионат состоится в 2025 году в Нижнем Новгороде.

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