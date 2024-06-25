Татарстанские театры завоевали «Золотые маски» национальной театральной премии

Два театра из Татарстана удостоились главных наград на церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска», состоявшейся в Москве на сцене театра имени Вахтангова, еще один театр был отмечен специальным призом.

Лучшим драматическим спектаклем большой формы был признан спектакль «Муть. Мухаджиры» режиссера Фарида Бикчентаева из театра Камала. Эта постановка была номинирована в девяти категориях. Спектакль идет на татарском языке с синхронным переводом на русский и английский.

Лучшим спектаклем в категории кукольных театров была признана постановка «Экията» – «Авиатор» режиссера Ильгиза Зайниева. Спектакль принес своим создателям победу в номинациях «Лучшая работа режиссера. Театр кукол» и «Лучшая актерская работа. Театр кукол». Лучшим актером был признан Дилюс Хузяхметов, исполнитель роли Иннокентия Платонова.

Лауреатом специальной премии жюри «за сопричастность к судьбе страны и поиск национального героя» стал спектакль «Приключения Рустема» театра юного зрителя. Режиссер – Тимур Кулов.

В этом году на конкурс было заявлено 1,2 тысячи спектаклей, На «Золотую маску» претендовали 40 театров в категориях: драматический театр, опера, оперетта, мюзикл, балет, театр кукол, и 184 театральных деятеля в частных номинациях – режиссеры, художники, актеры, драматурги, композиторы.

В 2024 году было принято решение не присуждать премии по восьми из 37 существующих номинаций. Так, не досталась "Золотая маска" ни одному оперному режиссеру