Татарстанские врачи помогли бойцу СВО после тяжелого ранения

Врачи Республиканской клинической больницы (РКБ) Татарстана вернули к нормальной жизни бойца СВО из Бугульмы, известного под позывным «Электроник». После минно-взрывного ранения, полученного в зоне боевых действий, у него воспалилась щека из-за крупного осколка.

Фото: Пресс-служба РКБ Татарстана

История «Электроника» – это история мужества и надежды. Во время выполнения боевого задания его БМП-3 подверглась атаке дронов. Боец получил серьезные ранения: ожоги, многочисленные осколочные ранения, потерю одного глаза и значительное ухудшение зрения на втором. После лечения в различных госпиталях, в январе он вернулся домой в Бугульму. Однако, вскоре после возвращения, его стала беспокоить воспаленная щека, где оставался крупный осколок, мешающий нормальному открыванию рта.

Врачи отделения челюстно-лицевой хирургии РКБ успешно удалили осколок размером 4 на 3 см, восстановив жевательную функцию. «Электроник» уже выписан домой и полон решимости продолжать бороться за свое здоровье. В ближайшем будущем он планирует обратиться к специалистам в Уфе для восстановления зрения, где ему дали надежду на восстановление функций одного глаза.