Татарстанские врачи провели первую в РТ трансплантацию почки подростку

Фото предоставлено пресс-службой ДРКБ

До 12 лет юная пациентка ничем не отличалась от сверстников. А потом у нее вдруг стал пропадать аппетит, появилась утомляемость, произошло снижение веса. Причину нездоровья долго не могли найти, самочувствие стремительно ухудшалось. В итоге подростка в критическом состоянии госпитализировали в отделение реанимации ДРКБ. Выяснилось, что у пациентки хроническая болезнь почек пятой стадии - заболевание, появившееся из-за врожденного порока развития почек, когда почки не выполняют свои функции и для поддержания жизни требуется подключение к аппарату «Искусственная почка». Пациентке был подобран подходящий метод замещения почечной функции, после длительного курса лечения состояние ее было стабилизировано, она была выписана домой. А дальше были полтора долгих года, когда ежедневно на протяжении 12 часов в сутки проводился перитонеальный диализ.

В начале прошлого года в РТ было принято решение о внедрении технологии трансплантации почки у детей на базе детской республиканской больницы. Заведующий урологическим отделением ДРКБ, врач-детский хирург Рашит Байбиков рассказал, что подготовка к операции заняла год. «В Татарстане есть база детей, имеющих хронические заболевания почек, получающих заместительную почечную терапию, которые нуждаются в трансплантации», - уточнил он. Первой к операции была подготовлена эта 15-летняя пациентка. Во время очередной плановой госпитализации ей и ее семье врачи сообщили о такой возможности. Пациентка и ее родители не могли в это поверить: неужели все мучения закончатся в одночасье?

Операция была проведена успешно, подросток уже находится дома и чувствует себя хорошо. В подготовке и проведении оперативного вмешательства принимала участие мультидисциплинарная бригада врачей ДРКБ и РКБ: хирурги, урологи, нефрологи, анестезиологи-реаниматологи, специалисты функциональной диагностики.

- Несколько лет назад мы задумались о том, что в Татарстане необходимо делать операции по трансплантации почки детям и подросткам, ведь это довольно востребовано, - рассказал «КВ» заместитель главного врача по хирургической помощи ДРКБ Михаил Поспелов. - И в прошлом году команда врачей ДРКБ прошла обучение по трансплантации почек в НМИЦ трансплантологии и искусственных органов им. Ак. В.И.Шумакова Минздрава России, а также зарубежную стажировку в одном из ведущих в мире центров по трансплантации почек у детей в Стамбуле. Операцию мы делали совместно с врачами из РКБ, которые уже имели опыт по трансплантации почек у взрослых. Операция длилась более четырех часов. Отработали все на пять с плюсом! Ежедневно девочка осматривалась различными специалистами, а по получении положительных результатов ее выписали. Патология почки у пациентки врожденная, только трансплантация смогла спасти ей жизнь. Ранее таких пациентов мы отправляли в другие города, а теперь у нас в Казани можно сделать эту операцию. Это огромный шаг вперед для здравоохранения Татарстана в целом.

Заведующая отделением нефрологии ДРКБ, врач-педиатр Людмила Поладова отметила, что подготовка к трансплантации - процесс трудоемкий и начинается задолго до операции.

- Пациент наблюдается в отделении нефрологии, получает заместительную почечную терапию, - рассказала Людмила Вадимовна. - Параллельно проводится полный комплекс диагностических и лечебных мероприятий. Выявляются противопоказания к трансплантации почки. Если же их нет, мы получаем согласие от родителей и опекунов на операцию. Затем подготовка к операции продолжается. После операции пациент принимает необходимые лекарства, соблюдает режим дня для того, чтобы новая почка прижилась. В последующем пациента будут наблюдать врачи до перевода его во взрослую сеть.