Татарстанские врачи спасли молодого раненного бойца СВО

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Город
5 апреля 2024  18:11
Автор:
Эндже Гарафиева

Несколько бригад профильных врачей работали над тем, чтобы спасти жизнь 30-летнего мужчины, пишет пресс-служба РКБ. Оперировали сосудистые хирурги, рентген-хирурги и торакальные хирурги.

Военный в прошлом году получил серьёзное ранение на СВО. Один осколок ему вытащили, мужчина прошёл реабилитацию. Но второй — спрятался у стенки аорты и пищевода. Дал о себе знать только недавно. Если бы осколок сдвинулся на миллиметр, мужчина тут же погиб бы.

Пациент уже идёт на поправку после столь сложной операции и ювелирной работы медиков.

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Татарстанские врачи спасли молодого раненного бойца СВО
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