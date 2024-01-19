Татарстанские хранители леса - лучшие в стране

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На итоговой коллегии Министерства лесного хозяйства РТ говорили о результатах, достигнутых ведомством за 2023 год. С основным докладом выступил министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров.

Он, в частности, сделал упор на результаты реализации регионального проекта «Сохранение лесов в Республике Татарстан», который является частью национального проекта «Экология». Надо отметить, что они достаточно позитивные. Так, ключевой показатель, по которому отчитывается министерство по нацпроекту, - соотношение площадей, где проводилось лесовосстановление и лесоразведение, к площади вырубленных и погибших лесных насаждений. По плану он должен был составить 90,3%, а по факту достиг 163,5%.

Лесовосстановительные работы на землях лесного фонда проведены на площади более 3600 га, в том числе искусственное лесовосстановление на 1421 га, рассказал министр.

Также в прошлом году проводился комплекс мероприятий по агротехническому уходу на площади более 13 тыс. га. В весенне-осенний период проведено дополнение лесных культур на площади 4 тыс. га, в также подготовка почвы под лесные культуры на площади 1400 га.

За минувший год заготовлено более 12 тыс. кг семян основных лесообразующих пород, в том числе хвойных семян 730 кг. Также в 51 лесном базисном питомнике выращено более 34 млн штук стандартного посадочного материала. Из них 12 млн - это посадочный материал с закрытой корневой системой. «Такое количество посадочного материала является достаточным для создания лесных культур и защитных лесных насаждений в текущем году», - сделал вывод Кузюров.

«Наряду с приумножением лесов одной из основных наших задач является осуществление федерального государственного лесного контроля», - заявил министр. И в этой сфере Минлесхоз РТ тоже достиг неплохих результатов. Так, государственными лесными инспекторами за прошлый год проведено более 36 тыс. патрулирований. Плюс осуществлено 206 надзорных мероприятий, причем даже без взаимодействия с контролируемыми лицами. В результате выявлено 282 случая нарушения лесного законодательства. По подсчетам ведомства, общая сумма нанесенного природе Татарстана вреда составила более 47 млн рублей. А взысканная в погашение этого вреда сумма составила 43,9 млн рублей.

Вместе с тем привлеченные к ответственности лица заплатили штрафов на общую сумму 1,317 млн рублей. По возбужденным государственными лесными инспекторами Татарстана делам об административных правонарушениях за год вынесено 278 постановлений о привлечении к административной ответственности. Общая выявляемость лиц, совершивших подобные правонарушения, достигла 95%. Это можно счесть вполне хорошим результатом.

Не забывают в лесоохранном ведомстве и о профилактике. Именно на нее было направлено в минувшем году свыше 4900 мероприятий. Среди них 77 обязательных профилактических визитов в отношении лесопользователей - такие встречи ориентированы на тех, кто впервые приступил к деятельности в сфере лесопользования, арендаторов, отнесенных к категории значительного риска, а также на проживающих рядом с лесными массивами. Кроме того, проведено более 4800 консультаций и информирований лесопользователей, объявлено 52 предостережения о недопустимости нарушения законодательства.

И. о. начальника Департамента лесного хозяйства по ПФО Сергей Ковалев в своей речи поздравил нашу республику с тем, что по итогам прошедшего года работа Минлесхоза РТ признана самой эффективной в России в этой сфере. Впрочем, республиканское ведомство, как отметил спикер, всегда стабильно входило в десятку лучших региональных организаций.

Принимавший участие в заседании первый заместитель премьер-министра Татарстана Рустам Нигматуллин также поздравил работников лесного хозяйства с достигнутыми успехами. Но призвал их не расслабляться в борьбе за сохранение лесов. Он напомнил, что в минувшем году пожароопасный сезон длился почти полгода, при этом пожаров в лесах не было допущено. Вице-премьер высказал пожелание, чтобы так же сложилась ситуация и в этом году.