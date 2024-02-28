Татарстанский бюджет ждет поступлений весной

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Республика
28 февраля 2024  09:49
Автор:
Дмитрий Смирнов

В минфине рассказали о доходах и расходах республиканской казны в первый месяц года. 

Заместитель министра финансов РТ Алла Анфимова сообщила, что консолидированный бюджет Татарстана в январе этого года собрал 22,9 млрд рублей доходов. Из них 19,2 млрд рублей поступило собственно в республиканский бюджет. Остальное - это бюджеты муниципальных образований. 

По объему консолидированного бюджета Татарстан на пятом месте среди регионов страны. «Впереди нас только Москва, Санкт-Петербург, Московская область и Краснодарский край», - отметила Анфимова. А в ПФО республика, естественно, первая. 

Впрочем, всего республика собрала намного больше - 70,2 млрд рублей. Остальное ушло в федеральный бюджет. 
Наибольшая доля в структуре доходов республики за январь - 33% - приходится на собранные налоги на доходы физических лиц. А налог на прибыль только на втором месте, его доля 24%. Причем в структуре уже уплаченного налога на прибыль доминирует производство продуктов питания - 38%, а также розничная торговля и общепит - 17%. Это довольно странно, учитывая, что у нас развитый промышленный, сельскохозяйственный и высокотехнологический регион. Однако Анфимова всех успокоила, заявив, что январь в этом смысле месяц совсем не показательный. «В январе предприятия нефтяной отрасли налог на прибыль не уплачивают. От нефтяной отрасли, например, мы ожидаем основные поступления в марте», - пояснила она. То есть весной структура доходов бюджета сильно изменится.

Также у неналоговых доходов доля в 22%, у акцизов - 16%. Среди акцизов наибольшая доля у нефтепродуктов и пива. 

Про расходы республики доложила замглавы Минфина РТ Гела Герасимова. По ее словам, расходы консолидированного бюджета республики составили в январе 29,7 млрд рублей. Из них только расходы бюджета РТ 25,1 млрд рублей. Больше всего денег - 61% - ушло на социально-культурную сферу. По расходам на всю социалку: 33% - сфера образования, 16% - культура, 9% - здравоохранение. Остальное поделили между собой адресные социальные выплаты, поддержка спорта и культуры. 

Трансферт из федерального бюджета в республику в январе составил 3,175 млрд рублей. А всего по году ожидается помощь в размере 67,398 млрд рублей. 

Корреспондент обратил внимание на то, что баланс не сходится: доходов консолидированного бюджета Татарстана даже с учетом траншей из Москвы не хватало, чтобы покрыть почти 30 млрд расходов. Герасимова сказала, что все бюджетные обязательства были выполнены. Выкрутились за счет остатков с прошлого года, пояснила она. 

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