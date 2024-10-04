Татарстанский депутат отдал сыну транспорт, на котором тот разбился насмерть

В Татарстане депутат сельского поселения предстанет перед судом по обвинению в причинении смерти по неосторожности. Трагедия произошла еще летом.

Как сообщает Следственный комитет, 26 июля депутат Совета одного из сельских поселений Мамадышского района разрешил своему малолетнему сыну покататься на самоходном транспортном средстве. Трагедия разыгралась на территории Зеленодольского района: мальчик не справился с управлением и получил травмы, несовместимые с жизнью. Ребенок скончался на месте.

В отношении отца ребенка возбудили уголовное дело. Сейчас материалы дела переданы в суд.

Следствию предстоит выяснить все детали произошедшего, в том числе то, почему депутат доверил управление опасным транспортом ребенку.