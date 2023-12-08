Татарстанский эксперт: «Герои – это маяки, которые показывают путь другим»

На площадке «Экспертного клуба» спикеры из Татарстана поделились мнением о том, как отмечается День героев Отечества в регионе. Они также рассказали о деятельности общественных организаций патриотической направленности и военно-патриотических клубов, которые посвящены подвигам наших предков и современных героев. Была также обсуждена роль темы героизма в укреплении чувства патриотизма в современных условиях.

Подвиг героев должен стать примером для молодежи, заявил Тимур Камалетдинов, председатель Комиссии по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Общественной палаты РТ и директор Центра «Форпост». Он подчеркнул, что героические поступки защитников отечества, а также обычных граждан, пилотов, полицейских, спасателей и других должны быть популяризированы.

Игорь Бикеев, президент РОО РТ «Гражданское общество», заметил, что без настоящих героев народ не сможет существовать.

- Герои – это маяки, которые показывают путь другим, - заявил он.

Ринат Фазылов, руководитель регионального исполкома Народного фронта в Татарстане, указал на необходимость прививать молодежи идеи патриотизма и социальной ответственности, используя настоящие примеры героизма и служения родине. В связи с Днем героев Отечества в Татарстане и других регионах России будут проводиться торжественные мероприятия.

Эксперты также подчеркнули важность рассказывать подрастающему поколению о героях и проведении мероприятий, направленных на сохранение исторической памяти. Мунир Гафиятуллин, кандидат экономических наук, отметил значимость Дня героев Отечества как инструмента воспитания подрастающего поколения, особенно в период, когда существует множество противоположных трактовок истории.

Ольга Павлова, доктор педагогических наук и заслуженный тренер России, напомнила о проекте «Герои нашего времени» в Татарстане, который чествует людей, совершивших героические поступки в обычной жизни. Она рассказала, что подвиги и судьбы героев служат моральными ориентирами для подрастающего поколения.