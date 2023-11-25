Татарстанский эксперт: Россия выдвигает позитивные тренды, направленные на кооперацию

В рамках «Экспертного клуба» спикеры из Татарстана поделились мнением о том, как положение России в мире отражается на настроениях внутри страны и как связан социальный оптимизм с успехами страны во внешней политике.

Доктор юридических наук Игорь Бикеев отметил, что международные отношения России отражаются на взглядах наших сограждан. Он также добавил, что пришло осознание того, что ряд государств цинично использует других в своих корыстных целях, причем «действуя путем лжи, дискриминации, давления и прямого насилия». Он также отметил, что подавляющее большинство наших граждан понимают оправданность и правильность российской внешней политики.

Бикеев также обратил внимание на огромные темпы роста Стран Глобального Юга в экономическом, научном и иных отношениях. Сейчас они стремятся к сотрудничеству с Россией, «как абсолютно надежным и понятным партнером». «Наша страна вносит свой, все более значительный вклад в построение нового, более справедливого многополярного мирового порядка», – подчеркнул спикер.

Доктор философии, профессор Олег Агапов отмечает, что выступление Президента России Владимира Путина на виртуальной встрече стран G20 имеет большое значение, поскольку формат G20 представляет собой международное неформальное объединение, интегрирующее наиболее развитые государства современности, стремящиеся к мирному и устойчивому развитию. Он также отметил, что за последние 50-40 лет 12 государств глобального Юга и Юго-Восточной Азии смогли пройти путь модернизации по незападному сценарию, и будущее развития человечества зависит от этих стран.

Эксперт считает, что Президент России акцентировал внимание на предложениях России для стран Глобального Юга и на интенсивном вовлечении России в страны Латинской Америки, Африки, Центральной и Юго-Восточной Азии, что способствует политическому, социокультурному и экономическому развитию.

Председатель Комитета Госдумы по контролю Олег Морозов считает, что выступление Президента Владимира Путина выразило отношение России к западной критике ее позиции по украинскому кризису. Он подчеркнул, что Россия готова к миру после защиты прав жителей Донбасса и Новороссии, иное решение для нее неприемлемо.

Андрей Большаков, заведующий кафедрой международных отношений, мировой политики и дипломатии в Институте международных отношений, подчеркивает изменение повестки саммита и риторики западных стран. По мнению эксперта, последние вынуждены признать невозможность изоляции России.

«Россия выдвигает позитивные тренды, направленные на кооперацию и сотрудничество субъектов международного сообщества. В этой связи Президент РФ сделал заявление о том, что Россия никогда не отказывалась от переговоров с Украиной, тогда как эта страна закрепила принципы отказа даже на уровне своего национального доказательства», – отметил эксперт.