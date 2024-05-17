Татарстанский метеоролог рассказал, какое лето нас ожидает в этом году

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Республика
17 мая 2024  17:37
Автор:
Эндже Гарафиева

Июнь в Татарстане, по долгосрочным прогнозам, ожидается с температурой, соответствующей норме.

Этот прогноз предполагает, что погода в начале лета будет умеренно теплой и не принесет больших сюрпризов жителям региона. Такой вывод озвучил Тимур Аухадеев, доцент кафедры метеорологии и природопользования КФУ, в беседе с «Челнинскими известиями».

В отличие от июня, июль прогнозируется аномально теплым. Если этот прогноз оправдается, то июль станет жарким пятым годом подряд, продолжая тенденцию последних лет.

Это может повлиять на увеличение числа солнечных дней и высоких температур, что создаст условия для активного отдыха на природе и возможно увеличит риски, связанные с жарой.

Август, по долгосрочным прогнозам, также ожидается с температурой близкой к норме. Это означает, что последний месяц лета будет умеренно теплым, без экстремальных температурных изменений.

Количество осадков в течение всего лета, включая август, прогнозируется на уровне нормы, что должно обеспечить стабильные погодные условия для сельскохозяйственных работ и летнего отдыха.

Стоит отметить, что долгосрочные прогнозы не всегда сбываются. Например, прогноз на май не оправдался: месяц оказался холоднее, чем ожидалось.

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