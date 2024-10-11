Татарстанский морпех Михаил Марцев удостоен звания Героя России

Командир батальона морской пехоты из Татарстана Михаил Марцев получил звание Героя России за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции, пишет «Татар-информ». Высокую награду ему вручил министр обороны России Андрей Белоусов на торжественной церемонии в Национальном центре управления обороной РФ.

Фото: © личный архив Михаила Марцева

Путь Михаила Марцева к званию Героя России начался задолго до начала СВО. Уроженец Тетюшского района с детства мечтал стать военным, вдохновляясь примером старшего товарища. После окончания военного училища в 2009 году Михаил был направлен на службу в соединение морской пехоты Черноморского флота в Крыму.

Уже в первые месяцы службы молодой офицер столкнулся с реальными боевыми задачами, участвуя в операции по борьбе с терроризмом на борту десантного корабля «Новочеркасск». Морские походы и боевые дежурства стали неотъемлемой частью жизни Михаила.

С самого начала специальной военной операции Михаил Марцев находился на передовой. За проявленное мужество и отвагу гвардии подполковник Марцев был удостоен двух орденов Мужества и медалей ордена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени.

Для семьи Михаила новость о присвоении высокого звания стала радостным событием. На церемонию награждения в Москву Зоя Михайловна приехала вместе с дочерьми и внучкой Лизой, которая родилась в январе 2022 года, уже после того, как Михаил уехал на СВО.