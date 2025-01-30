Татарстанский психолог рассказала о влиянии хронической тревоги на психическое здоровье

Хроническая тревога формируется в результате длительного стресса и постоянного давления на психику. Мозг адаптируется к этому состоянию, и тревога становится его привычной частью. Человек начинает ожидать нечто худшее, а состояние напряжения становится постоянным. Об этом рассказала клинический психолог Екатерина Владимировна Белоглазова на страницах ГТРК «Татарстан».

Она подчеркнула, что если беспокойство сохраняется на протяжении нескольких месяцев и сопровождается страхами, навязчивыми мыслями, проблемами со сном и физическим дискомфортом, это может свидетельствовать о тревожном расстройстве. В этом случае тревога уже не связана с реальными угрозами, но значительно ухудшает качество жизни.

«Если вы замечаете у себя признаки тревожного расстройства, стоит обратиться к специалисту — психотерапевту или психиатру, который сможет поставить диагноз и, при необходимости, назначить медикаменты. Консультация психолога также может помочь развить навыки саморегуляции», — добавила Екатерина Владимировна.