 Татарстанский солдат-блогер Nagai рассказал про ситуацию на линии боевых действий
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Татарстанский солдат-блогер Nagai рассказал про ситуацию на линии боевых действий

Мобилизованный сообщил о потерях в первом и втором полках.

Россия/Мир
23 ноября 2022  18:58
Автор:
Роза Габитова

Татарстанский блогер и солдат Nagai вышел на связь спустя почти две недели и рассказал про ситуацию на линии боевых действий. Соответствующий пост появился в его Teleram-канале «Круги в полях».

«Дела у меня идут хорошо! Жив! Цел! Слава богу», — написал он.

Военнослужащий объяснил причину своего отсутствия с 11 ноября. Он рассказал, что вышка связи была подорвана, из-за чего связь пропала. Сейчас ее починили. 

Nagai отметил, что дела с продовольствием начали налаживаться, все контролируется и решается. Также блогер сообщил, что есть потери в первом и втором полках.

«Во время военных конфликтов это, к сожалению, происходит», — заключил он.

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