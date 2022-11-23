Татарстанский солдат-блогер Nagai рассказал про ситуацию на линии боевых действий

Татарстанский блогер и солдат Nagai вышел на связь спустя почти две недели и рассказал про ситуацию на линии боевых действий. Соответствующий пост появился в его Teleram-канале «Круги в полях».

«Дела у меня идут хорошо! Жив! Цел! Слава богу», — написал он.

Военнослужащий объяснил причину своего отсутствия с 11 ноября. Он рассказал, что вышка связи была подорвана, из-за чего связь пропала. Сейчас ее починили.

Nagai отметил, что дела с продовольствием начали налаживаться, все контролируется и решается. Также блогер сообщил, что есть потери в первом и втором полках.

«Во время военных конфликтов это, к сожалению, происходит», — заключил он.