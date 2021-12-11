Татарстанский суд продлил арест имущества компании «Махеевъ» и ее владельцев

Арбитражный суд Татарстана продлил арест имущества компании по производству соусов «Махеевъ» и ее владельцев Леонида Барышева и Вадима Махеева. Об этом сообщает ТАСС.

«Суд оставил в силе обеспечительные меры в виде ареста имущества компании „Эссен продакшн АГ“ — производителя майонеза и соусов „Махеевъ“, а также ее владельцев Леонида Барышева и Вадима Махеева» — отметили в суде.

Поданная апелляционная жалоба Барышева и Махеева была отклонена, также рассказали в суде.

Арест на имущество на сумму 1,5 млрд. рублей был наложен из-за банкротства компании «Эссен».