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Татарстанским курьерам расскажут о преимуществах статуса самозанятого

В рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» 11 декабря в Татарстане пройдет онлайн-интенсив, посвященный самозанятости. Событие будет организованы Центром «Мой бизнес» и Минэкономики РТ, а участниками интенсива станут курьеры служб доставки еды и продуктов.

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Республика
5 декабря 2023  15:58
Автор:
Владислав Косолапкин

Эксперты регионального Центра «Мой бизнес» проведут специальный онлайн-интенсив «Я - самозанятый» для партнеров компании Яндекс. Они поделятся информацией о преимуществах самозанятости, расскажут о лайфхаках, связанных с этим видом деятельности, и раскроют особенности специального налогового режима. Также участники получат советы по масштабированию своего бизнеса, росту и становлению предпринимателями. По завершении интенсива участникам будет предложено пройти тестирование. Те, кто наберет наибольшее количество баллов, получат главный приз – электровелосипед.

«Курьеры чаще всего работают в статусе «самозанятости», не догадываясь о преимуществах такого статуса и особенностях работы. На интенсиве участники узнают о возможностях поддержки самозанятых. В рамках поддержки деятельности самозанятых в Республике Татарстан 10 лучших курьеров-участников проекта «Я – самозанятый» получат электровелосипед, а также велосипеды для комфортных и эффективных доставок», - прокомментировала руководитель Центра «Мой бизнес» Линара Бурхановаю

Зарегистрироваться для участия в интенсиве можно по ссылке https://ya-samozanyatyy.ru/.

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